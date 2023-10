Swiss Indoors: Dominic Stricker happy nach Basel-Coup

Strickers Matchball gegen Ruud. SRF

Darum gehts Dominic Stricker reitet in Basel auf der Erfolgswelle.

Der Tennis-Youngster steht dank einem Sieg gegen Casper Ruud im Viertelfinal der Swiss Indoors.

Hinterher spricht er von den «besten anderthalb Sätzen» seiner Karriere.

«Nights to remember» hatte der frühere FCB-Trainer Christian Gross einst die glorreichen Auftritte der Basler Fussballer in der Champions League genannt. Dominic Stricker (ATP 96) zeigte am Donnerstag an den Swiss Indoors nur wenige Meter Luftlinie vom St. Jakob-Park entfernt, dass auch im Schweizer Tennis noch magische Abende möglich sind.

«Die ersten anderthalb Sätze waren das Beste, was ich je gespielt habe», freute sich der 21-Jährige nach seinem Sieg gegen Casper Ruud (ATP 8). Stricker zeigte gegen den Norweger grossen Kampfgeist und rang ihn in zwei Stunden und 24 Minuten Spielzeit mit 6:4, 3:6 und 7:6 (7:1) nieder.

Zweiter Sieg gegen Top-10-Spieler

Es ist nach dem Coup am US Open gegen Stefanos Tsitsipas Strickers zweiter Sieg gegen einen Top-10-Spieler. Im Gegensatz zum Exploit in New York hatte der Berner gestern das Publikum voll auf seiner Seite. «Ohne die Zuschauer wäre das nicht möglich gewesen. «Sie haben mir extrem geholfen», freute sich der Shooting-Star im Interview direkt nach dem Spiel.

13 Asse und unfassbare 52 Winner schlug Stricker bei seinem Achtelfinal-Auftritt und übertraf Ruud (4 Asse, 23 Winner) damit deutlich. Steckte da eine bewusste Angriffs-Strategie dahinter, wollte 20 Minuten vom Berner wissen. «Es war sicher das Ziel, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen», erklärte Stricker. Ruud sei ein Spieler, der von hinten extrem solid sei und «wenig dumme Sachen» mache.

Dominic Stricker konnte die Unterstützung des Basler Publikums in positive Energie umwandeln. Freshfocus/Blick

Deswegen habe er versucht, auch mal ans Netz zu kommen und aggressiv zu spielen. Die Strategie, im entscheidenden Tie-Break aufs Gaspedal zu drücken, statt abzuwarten, sei «ganz okay» aufgegangen, hatte Stricker zuvor auch im Platz-Interview ganz bescheiden gemeint.

Freitagnachmittag gilts gegen einen Franzosen ernst

Für Ruud war die Niederlage gegen Stricker ein Déjà-vu, da er bereits im Vorjahr an einem Schweizer scheiterte. 2022 hatte Stan Wawrinka Endstation für den Norweger bedeutet, der deswegen vor dem diesjährigen Achtelfinal gegenüber 20 Minuten scherzend von Rachegelüsten sprach.

Während Ruud wegen der Pleite um seine Teilnahme an den ATP-Finals Mitte November in Turin zittern muss, geht es für Stricker bereits am Freitagnachmittag um frühestens 15.30 Uhr (live bei 20 Minuten) weiter. Im Viertelfinal trifft der Berner auf Ugo Humbert (ATP 28), der wie Stricker ebenfalls Linkshänder ist. Das gute Omen aus Schweizer Sicht: Auch nach Strickers Sieg gegen Tsitsipas am US Open musste er im 1/16-Final mit Benjamin Bonzi gegen einen Franzosen antreten und gewann.

