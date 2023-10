Swiss Indoors: Dominic Stricker verliert den Basel-Viertelfinal

Dominic Stricker verpasst den Einzug in den Halbfinal der Swiss Indoors. Der Berner verliert gegen den Franzosen Ugo Humbert in drei Sätzen.

Der Match im Überblick

Satz 1: Gleich mit zwei Winnern schliesst Dominic Stricker seine ersten beiden Punkte gegen Ugo Humbert ab. Sinnbildlich für die offensive Herangehensweise des Schweizers, der im ersten Satz aber zweimal gebreakt wird und so ins Hintertreffen gerät.

Satz 2: Stricker lässt sich auch vom verlorenem Startsatz nicht aus dem Konzept bringen und startet gleich mit einem Break in den zweiten Durchgang. Spätestens ab da ist auch das Publikum in der St. Jakobshalle voll da und jubelt frenetisch mit. Stricker kassiert darauf zwar erst das Rebreak, nimmt dem plötzlich völlig überforderten Humbert aber noch zwei weitere Male den Service ab. Am Schluss serviert Stricker den zweiten Satz zum 6:2 nach Hause.

Satz 3: Im ersten Returngame schnuppert Stricker am Break, verpasst es aber. Gleich danach muss er selbst den Aufschlag abgeben. Der Anfang vom Ende für den Schweizer, der in der Folge nur noch ein Mal zu einem Breakball kommt, jenen aber vergibt. Zum Schluss holt sich Humbert den Satz mit 6:2 deutlich.

Das Tribünengezwitscher

Schiedsrichterin Marijana Veljovic ist in der Tennis-Szene seit Jahren berühmt-berüchtigt für ihr hartes Durchgreifen. Beim Australian Open hatte sie sich einst sogar mit Roger Federer angelegt. Am Freitag leitete die Serbin die Partie von Stricker und trat zweimal in Erscheinung. Einmal, als sich Stricker bei ihr wegen eines Zuschauers beschwerte. Das zweite Mal, als sie durchs Mikrofon verkündete, Strickers Schuhbändel sei gerissen und dafür einige Lacher aus dem Publikum kassierte.

Der Ausblick

Während es für Humbert nun am Samstag gegen Hubert Hurkacz um den Einzug in den Final der Swiss Indoors geht, endet für Stricker das Heimturnier mit der heutigen Niederlage. Für ihn stehen im November dann die NextGen-Finals in Saudiarabien an, sofern er sich dafür definitiv qualifiziert.