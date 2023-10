Swiss Indoors: Dominic Stricker winken 135’000 Franken

Der Basel-Höhenflug von Dominic Stricker endete am Freitag im Viertelfinal. Trotzdem hat er nun gute Chancen beim lukrativen NextGen-Finals in Saudiarabien dabei zu sein.

Stricker scheitert in Basel. SRF

Darum gehts Dominic Stricker (ATP 96) ist an den Swiss Indoors im Viertelfinal gescheitert.

Trotzdem ist er zufrieden mit seinem Aufritt in Basel.

Der Berner dürfte nun Mitte November an den Next Gen Finals in Saudiarabien teilnehmen.

«Es war ein komplett anderer Match als am Donnerstag», analysierte Dominic Stricker (ATP 96) sein Viertelfinal-Out an den Swiss Indoors. Der Berner forderte dem formstarken Franzosen Ugo Humbert (ATP 28) am Freitagabend einiges ab, blieb am Ende aber im entscheidenden dritten Satz mit 2:6 doch weit vom Sieg entfernt.

Während Strickers Achtelfinalgegner Casper Ruud (ATP 8) eher auf ein passives Spiel setzte und den Schweizer zum Angriffsspiel einlud, schlug Humbert ihn mit seinen eigenen Waffen. «Er ist einer, der selber das Zepter in die Hand nimmt und dominiert», meinte der 21-Jährige, der selbst gerne lieber agiert statt reagiert.

Stricker-Team überrascht ab guter Leistung gegen Ruud

Trotz Viertelfinal-Pleite war Stricker zufrieden mit seinem Auftritt in Basel. «Ich habe extrem viel gelernt», sagte er. Nach einer Durststrecke von sechs Pleiten in Folge konnte er erst einen «guten Match» gegen den Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan (ATP 163) abliefern, ehe er gegen Ruud zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Top-10-Spieler bezwingen konnte. «Da waren wir in meinem Team alle überrascht, wie gut ich gespielt habe. Das ist toll zu sehen», freute sich der Linkshänder.

Die Box von Dominic Stricker an den Swiss Indoors mit Mutter Sabine, Vater Stephan, Konditionstrainer Marc Frey (2.v.r.) und Coach Dieter Kindlmann (1. v.r.) freshfocus

«Gestern hatte er einen Sahnetag. Das Ziel für die Zukunft ist, öfter solche Tage einzuziehen», analysierte derweil Strickers Coach Dieter «Didi» Kindlmann die Partie seines Schützlinges bei SRF. Der Deutsche meinte, man müsse das Ganze auch richtig einordnen und sehen, dass er mit Humbert gegen einen «sehr guten Spieler» verloren habe. «Wir fahren mit einem guten Gefühl weg vom Turnier», so Kindlmann weiter.

Top 100 gesichert – NextGen-Finals vor den Augen

Im Vergleich zum Vorjahr schaffte Stricker es in Basel eine Runde weiter, womit er sich 90 Weltranglistenpunkte sicherte. Ein wichtiger Schritt, um in den Top 100 zu verbleiben und somit beste Chancen, es auf direktem Weg ins Hauptfeld des Australian Open im Januar zu schaffen. Zunächst könnte für Stricker als nächstes das Challenger-Turnier in Ismaning anstehen. Entschieden sei aber noch nichts, sagte der Schweizer.

Ein weiterer positiver Aspekt des starken Auftritts in Basel: Im Rennen um die NextGen-Finals hat sich Strickers Ausgangslage mit seinem Resultat an den Swiss Indoors weiter verbessert. Beim Turnier in der saudiarabischen Küstenstadt Dschidda duellieren sich Mitte November die besten acht Tennis-Spieler unter 21. Stricker liegt in der virtuellen NextGen-Rangliste zurzeit auf Rang sechs, womit er ausgezeichnete Chancen auf eine Teilnahme hat.

135’000 Franken Antrittsprämie lockt in Saudiarabien

Strickers Chancen, in Dschidda dabei zu sein, steigen zudem wegen Carlos Alcaraz und Holger Rune. Die beiden besten Jung-Profis dürften auf eine Teilnahme verzichten, da sie in der Woche vor den NextGen-Finals bei den ATP-Finals in Turin antreten.

Für den Schweizer würde das Turnier in Saudiarabien nicht nur sportliches Prestige, sondern auch einen gehörigen finanziellen Zustupf bedeuten. Alleine die Antrittsgage beläuft sich in Dschidda auf über 135’000 Franken. Für Siege kämen weitere Prämien dazu. Zum Vergleich: Für den Viertelfinaleinzug in Basel erspielte sich Stricker etwas mehr als 57’000 Franken.

Was wird Stricker in seiner Karriere noch erreichen? Der wird mindestens 1 Grand Slam gewinnen! Die Top 10 wird er erreichen. Er wird maximal in die Top 50 kommen.