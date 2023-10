Swiss Indoors: Dominic Stricker gewinnt Auftaktpartie in Basel

Dominic Stricker beendet an den Swiss Indoors seinen Negativlauf und zieht in die zweite Runde ein. Wegen des Sieges muss der grosse YB-Fan den Kracher gegen ManCity im TV schauen.

Darum gehts Dominic Stricker (ATP 96) steht in der zweiten Runde der Swiss Indoors.

Der Berner egalisiert damit bereits sein Vorjahresresultat in Basel.

Wegen seines Sieges kann YB-Fan Stricker die CL-Partie der Young Boys nur am TV verfolgen.

«Es tut gut, nach einer Weile wieder ein Spiel zu gewinnen», atmete Dominic Stricker nach seinem Auftaktsieg an den Swiss Indoors auf. Der Zweisatzsieg (7:6, 6:2) gegen den Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan (ATP 163) ist für den 21-Jährigen das erste Erfolgserlebnis nach zuvor sechs Pleiten in Serie.

Stricker liess sich gegen Hassan auch von dessen trickreichem Spiel mit vielen Stoppbällen nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer Nervenstärke, die er zuletzt bei seinem Exploit am US Open zeigte, brachte die Schweizer Tennishoffnung den Sieg ins Trockene. «Die Unterstützung der Fans hat mir gerade am Anfang viel geholfen», lobte die Weltnummer 96 das Publikum in der St. Jakobshalle.

«Hatte YB-Match im Hinterkopf»

Der Einzug in die zweite Runde des Basler Traditionsturniers bringt für Stricker allerdings auch ein kleines Luxusproblem mit sich. Der Mann aus Grosshöchstetten (BE) ist seit jeher bekennender YB-Fan und verfolgt die Spiele des Double-Siegers bei Gelegenheit auch immer wieder selbst im Stadion. Weil er nun an den Swiss Indoors weiter dabei ist und am Donnerstag eine wichtige Partie zu bestreiten hat, fällt Strickers Besuch im Wankdorf ausgerechnet beim Spiel des Jahres in der Champions League gegen ManCity ins Wasser.

«Ich hatte das natürlich im Hinterkopf», lachte Stricker, als ihn 20 Minuten nach seinem Auftaktsieg auf das YB-Spiel ansprach. «Falls ich verloren hätte, hätte ich alles probiert, um noch an Tickets zu kommen», erklärte der Tennis-Youngster. Im Vorhinein habe er aber noch keine Billetts organisiert, da er natürlich auf ein Weiterkommen an den Swiss Indoors hoffte. «Jetzt werde ich das Spiel von Basel aus verfolgen. Ich bin gespannt, was YB gegen City holen kann», so Stricker.

Ruud oder Bublik nächster Gegner

Mit sechs Niederlagen im Gepäck und dem Ziel, die ATP-Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, trat Stricker in seinem Erstrundenmatch mit einigem Druck an. Jener wurde nicht kleiner, nachdem er bei der Auslosung einen schlechter klassierten Qualifikanten zugeteilt bekommen hatte. Im Achtelfinal am Donnerstag wird dies nun anders sein.

«Das wird ein cooler Match, in dem ich frei aufspielen kann», freute sich der Berner vor seiner nächsten Partie. Sein kommender Gegner wird am Mittwoch im Spiel zwischen French-Open-Finalist Casper Ruud (ATP 8) gegen Alexander Bublik (ATP 30) ermittelt. Im Gegensatz zum City-Knüller seiner Young Boys wolle sich Stricker bei dem Spiel auch vor Ort ein Bild machen, erklärte er.

