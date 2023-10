Swiss Indoors: So spielte Stan Wawrinka in Basel

Stan Wawrinka begeistert das Publikum. SRF

Darum gehts Stan Wawrinka (ATP 45) verpasst den Einzug in die zweite Runde der Swiss Indoors.

Der Westschweizer verliert gegen den Russen Alexander Schewtschenko (ATP 83) mit 3:6, 6:7.

Dominic Stricker konnte seine Partie derweil gewinnen.

«Ich fühle mich körperlich und Tennis-mässig gut», meinte Stan Wawrinka im Vorfeld der Swiss Indoors. Davon war am Dienstagabend nicht viel zu sehen. Der 38-Jährige fliegt bei den Swiss Indoors 2023 bereits in der ersten Runde gegen den russischen Qualifikanten Alexander Schewtschenko (ATP 83) raus.

Der Westschweizer bekundete gegen den frech aufspielenden Gegner schon früh in der Partie Mühe und kassierte in seinem zweiten Aufschlagsspiel das erste Break. Insgesamt musste er im ersten Satz drei Mal den Service abgeben. Schewtschenko holte sich den Durchgang mit 6:3 und blieb auch im Anschluss ein hartnäckiger Widersacher. Wawrinka kämpfte sich zwar in seiner typischen Manier in die Partie hinein, zog am Ende aber auch im zweiten Satz in einem dramatischen Tie-Break den Kürzeren.

Stricker beendet Negativ-Serie

Besser als Wawrinka erging es derweil Dominic Stricker am Dienstagnachmittag. Bei seiner Auftaktpartie stoppte der 21-Jährige seinen Negativlauf von zuvor sechs Pleiten in Serie auf eindrückliche Art und Weise. Gegen den Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan (ATP 163) gewann Stricker in zwei Sätzen mit 7:6 (7:2) und 6:2. Nachdem Stricker im ersten Satz drei Breakbälle vergab und sich erst im Tie-Break durchsetzte, nahm er Hassan gleich im ersten Versuch den Aufschlag ab.

Kurz vor dem Ende bewies Stricker nochmals grosse Nervenstärke, als er gleich mehrere Breakbälle gegen sich abwehrte und schliesslich den Sieg eintütete. Damit hat der Berner sein Vorjahresresultat in Basel bereits verteidigt. In der nächsten Runde wartet der Sieger der Partie Casper Ruud (ATP 8) gegen Alexander Bublik (ATP 30) auf Stricker. Die beiden stehen ebenso am Mittwoch im Einsatz wie der dritte Schweizer in Basel. Leandro Riedi (ATP 162) trifft um ca. 18 Uhr auf den kanadischen Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19).

