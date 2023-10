Swiss Indoors: Stan Wawrinka will in Basel begeistern

Mit Ballwechseln wie diesem am French Open begeistert Wawrinka die Tennis-Fans noch immer. SRF

Darum gehts Stan Wawrinka (ATP 46) ist der bestklassierte Schweizer an den Swiss Indoors.

Im Vorjahr stiess er bis in den Viertelfinal vor.

Nun will er das Heimpublikum erneut begeistern.

«Sowas wie im vergangenen Jahr habe ich in der Schweiz noch nie erlebt», schwärmt Stan Wawrinka, als er auf seinen starken Auftritt bei den letzten Swiss Indoors zu sprechen kommt. Der Romand ist dreifacher Grand-Slam-Champion und blieb in seiner Karriere trotzdem besonders in der Deutschschweiz oft im Schatten von Roger Federer. Beim ersten Turnier in Basel nach dem Rücktritt des Maestros kam Wawrinka 2022 erstmals so richtig die Anerkennung zu, die er sich mit seinen Leistungen schon lange verdient hat.



Nun will «Stan the man» heuer wieder solche «fabelhaften» Nächte erleben, dank denen er vergangenes Jahr bis in den Viertelfinal vorstiess. Bei den letzten drei Turnieren in Astana, Shanghai und Stockholm konnte er zwar nur eine Partie gewinnen, dennoch ist er zufrieden mit seiner Verfassung. «Ich fühle mich körperlich und Tennis-mässig gut», sagt der 38-Jährige.

Wawrinka will es den Jungen zeigen

Der Routinier möchte es den jungen Spielern nochmals zeigen. Mit dem in Basel topgesetzten Holger Rune

(ATP 6) absolviert er in der St. Jakobshalle sogar gemeinsame Trainingseinheiten, obwohl sich die beiden in der Vergangenheit auf dem Court mehrfach stritten. «Es ist immer sehr interessant, mit der jungen Generation zu spielen», meint Wawrinka.

Der Westschweizer zeigte in dieser Saison besonders auf der grossen Bühne, zu was er noch immer fähig ist. Beim French Open lieferte er den Zuschauenden zwei Spektakel-Spiele über jeweils fünf Sätze ab, in Wimbledon scheiterte er erst an Superstar Novak Djokovic. Zuletzt beim US Open brauchte es schon die Weltnummer vier Jannik Sinner, um Wawrinka zu bezwingen. Nun könnte er womöglich beim Heimturnier wieder sein bestes Tennis abrufen.

«Viele Dinge liefen falsch»

In den letzten Wochen meldete sich Wawrinka auch mehrfach in Angelegenheiten öffentlich zu Wort, welche die Tennis-Stars abseits des Courts umtreiben. Sei es die Forderungen nach einem Einheitsball auf der Tour oder die Kritik am reformierten Davis-Cup-Modus: Der Romand schreckte nicht davor zurück, seine Meinung zu äussern.



«Viele Dinge liefen in den letzten Jahren in die falsche Richtung», erklärt Wawrinka. Er habe sich aber schon immer eingebracht bei solchen Themen. «Ich hatte bei vier Turnieren nacheinander mit vier verschiedenen Bällen gespielt», erklärt er. Deswegen habe er sich auf Social Media darüber genervt, da die häufigen Wechsel der Bälle zu Verletzungen führen könnten.

Wawrinka kritisierte Davis-Cup-Boss Gerard Piqué. X

Die Davis-Cup-Reform hätte ihn schon immer gestört. Als er dann dieses Jahr erstmals im veränderten Format selbst mitspielte, hatte er das Bedürfnis, dies auch öffentlich mitzuteilen. «Im Vergleich zu früher ist der heutige Davis Cup eine Katastrophe», so Wawrinka.

Wäre er in der Verantwortung, würde er als erstes aber den Spielkalender ändern. «Im Moment ist er zu lang», meint der Schweizer zum vollgepackten Programm der Tennis-Stars. In Basel würden ihn viele Spiele am Stück aber mit Bestimmtheit nicht stören, würde dies doch ein erneut starkes Heimturnier Wawrinkas bedeuten.

