Swiss Indoors: Félix Auger-Aliassime gewinnt in Basel

Für den Kanadier ist es der erste Titel in diesem Jahr.

Félix Auger-Aliassime (ATP 19) gewinnt die Swiss Indoors zum zweiten Mal in Folge.

Zehn Spiele, zehn Siege und zwei Titel – Félix Auger-Aliassime (ATP 19) ist in der Basler St. Jakobshalle weiterhin nicht zu schlagen. «Das war wohl der speziellste Sieg in meiner Karriere», meinte der 23-jährige Kanadier am Sonntag im Platz-Interview unmittelbar nach dem Final-Sieg (7:6, 7:6) gegen den Polen Hubert Hurkcaz (ATP 11).