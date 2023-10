Swiss Indoors: Konkurrenz feiert Comeback von Boris Becker

Während sein neuer Schützling Holger Rune sich an den Swiss Indoors aus der Krise spielt, sorgt Boris Becker bei den Tennisstars in Basel für Begeisterung.

Boris Becker begleitet Holger Rune in Basel als Trainer vor Ort. SRF

Darum gehts Boris Becker ist als Trainer von Holger Rune an den Swiss Indoors.

Die Tennisstars in Basel schwärmen über die deutsche Tennis-Ikone.

Becker gewann 1992 als Spieler das Basler Traditionsturnier.

Vor einem Jahr sass Boris Becker noch in einem englischen Gefängnis hinter Gittern, nun sorgt er alleine mit seiner Anwesenheit für den Glamour-Faktor an den Swiss Indoors. Die deutsche Tennis-Legende weilt wegen seines neuen Jobs als Coach von Dänemark-Star Holger Rune (ATP 6) in Basel und zeigt sich in der Trainerbox, wenn auch in der Regel ruhiger als noch zu Aktivzeiten.

Medienanfragen will Becker in Basel keine beantworten. Gesprochen hat er aber im Vorfeld des Turniers bei seinem zweiten Arbeitgeber Eurosport. «Holger ist ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss», urteilte der Mann, der 1992 als Spieler selbst bei den Swiss Indoors den Titel gewann. Am 20-jährigen Dänen hat Becker auch deshalb Gefallen gefunden, weil er ihn an seinen früheren Schützling Novak Djokovic erinnert.

Emotionale Ausbrüche

«Mir gefallen seine emotionalen Ausbrüche», sagt «Bobele» über Rune. «Djokovic war auf dem Platz auch manchmal nicht ganz bei sich. Aber: Das ist erlaubt», so Becker weiter. Mit dem Serben gewann er zwischen 2013 und 2016 sechs Grand-Slam-Titel, nun will er den hochtalentierten Rune zu Erfolgen führen.

Boris Becker in der Box von Holger Rune. Marc Schumacher/freshfocus

Wie der Däne (Jahrgang 2003) haben auch viele andere der heutigen Tennisstars die Aktivzeiten Beckers verpasst, dennoch ist der Respekt vor dem 55-Jährigen enorm. «Er ist ein riesiger Name. Cool, ist er wieder zurück auf der Tour», meint Dominic Stricker (ATP 96), der im Achtelfinal Casper Ruud (ATP 8) besiegte.

Runes Konkurrenten happy über Rückkehr von «Bobele»

Der Norweger freut sich ebenfalls über Beckers Trainer-Comeback. «Das ist eine coole Zusammenarbeit. Ich bin glücklich, ihn wieder zurück zu sehen», so der Norweger. «Er ist ein unglaublicher Champion», staunt derweil Félix Auger-Aliassime (ATP 19), als ihn 20 Minuten auf Becker anspricht.

«Wenn du überlegst, dass er mit 17 Jahren schon Wimbledon gewann … das ist ein Witz!», kommt der Kanadier regelrecht ins Schwärmen. «Es ist schön, dass er wieder im Tennis involviert ist», so Auger-Aliassime.

Unter Becker siegt Rune plötzlich wieder

Wie erfolgreich sich die Zusammenarbeit von Becker mit Rune langfristig entwickelt, bleibt abzuwarten. Der Start ist dem Duo in Basel bisher hervorragend geglückt. Vor den Swiss Indoors gewann Rune von seinen elf letzten Spielen bloss ein einziges, die Erstrundenpartie in Peking Ende September gegen Auger-Aliassime.



In der St. Jakobshalle stand der Däne in der ersten Runde gegen Miomir Kecmanovic (ATP 55) mit 1:6, 3:4 und Breakrückstand kurz vor dem Aus. Gegen den Serben hatte er erst wenige Tage zuvor in Stockholm verloren. An den Swiss Indoors drehte Rune das Duell aber noch in einen Sieg und steht nun nach zwei weiteren Triumphen gegen die beiden Argentinier Sebastian Baez (ATP 29) und Tomas Martin Etcheverry (ATP 24) im Halbfinal.

Holger Rune läuft unter Becker wieder zur Höchstform auf. freshfocus

«Holger Rune hat schon allen bewiesen, dass er einer der besten Spieler der Welt ist», erklärt Leandro Riedi (ATP 162) auf Nachfrage von 20 Minuten. «Boris kann ihn mit seiner super Erfahrung sicher mental noch weiter unterstützen, ich traue Rune alles zu», so der Zürcher Youngster, der Rune im Juli beim Hopman Cup in Nizza sensationell schlug.

Verfolgst du die Swiss Indoors? Ja, ich schaue mir die Spiele sogar vor Ort an. Ja, ich verfolge die Spiele am TV oder lese darüber in den Medien. Nein, das interessiert mich nicht.