Swiss Indoors: So spielte Dominic Stricker in Basel

Dominic Stricker begeistert an den Swiss Indoors. Der Berner gewinnt sensationell gegen French-Open-Finalist Casper Ruud und steht damit in Basel im Viertelfinal.

Der Matchball von Dominic Stricker. SRF

Darum gehts Dominic Stricker (ATP 96) bezwingt an den Swiss Indoors gegen Casper Ruud (ATP 8).

Der 21-Jährige Berner siegt in drei Satzen mit 6:4, 3:6 und 7:6.

Im Viertelfinal trifft er nun auf den Franzosen Ugo Humbert (ATP 28).

Was für ein Auftritt von Dominic Stricker (ATP 96)! Der Berner zeigt am Donnerstagabend gegen Turniermitfavorit Casper Ruud (ATP 8) eine seiner besten Saisonleistungen und bezwingt den Norweger im Achtelfinal der Swiss Indoors in drei hartumkämpften Sätzen.



Stricker startet stark in die Partie und beweist, dass er die sechs Pleiten vor Turnierbeginn endgültig weggesteckt hat. Beim Stand von 2:2 nimmt der 21-Jährige seinem Gegner den Aufschlag ab und bringt den ersten Durchgang schliesslich mit dem dritten Satzball zum 6:4 ins Trockene.

Nervenstarker Stricker

Im zweiten Satz schnuppert der Schweizer bei 2:2 wieder am Break, muss das Game aber nach vier verpassten Breakbällen doch noch abgeben. Ein Wendepunkt im zweiten Durchgang, den sich am Ende der Norweger mit 6:3 holt. Stricker lässt sich davon aber nicht beirren und dreht im entscheidenden dritten Satz nochmals auf.



Mehr noch: Die Weltnummer 96 zeigt wie bereits bei seinem Sensations-Sieg am US Open gegen Stefanos Tsitsipas in wichtigen Momenten die nötige Ruhe und bringt den Sieg nach über zwei Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6 und 7:6 nach Hause.

Dominic Stricker ist wieder in Form. freshfocus

Nun gehts gegen einen Franzosen

Gerade im finalen Tie-Break zeigt sich der Berner extrem nervenstark und macht kaum noch Fehler. Damit übertrifft Stricker sein Vorjahresresultat, als er bei den Swiss Indoors im Achtelfinal scheiterte. Für ihn gehts nun am Freitag weiter mit dem Viertelfinal gegen den Franzosen Ugo Humbert (ATP 28).

«Er ist ein netter Typ», hatte Ruud noch vor dem Spiel über den Schweizer gesagt. Die beiden hatten sich vor dem Duell in Basel noch nie in einem Ernstkampf gegenübergestanden, aber Anfangs des Jahres in Australien zusammen trainiert. Nun endete der erste Match auf ATP-Tour mit dem besseren Ende für Stricker.

Verfolgst du die Swiss Indoors? Ja, ich schaue mir das sogar vor Ort an. Ja, ich verfolge die Spiele am TV oder lese darüber in den Medien. Nein, das interessiert mich nicht.