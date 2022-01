Für die Breite oder Elite? - Swisslos-Fördergelder landen bei noblen Yacht- und Golfclubs

Der Gewinn von Swisslos geht an Spitzen- und Nachwuchssportlerinnen und -sportler und an gemeinnützige Projekte.

Beim Lotto gibts nur einen Anbieter: In der Deutschschweiz und im Tessin darf nur Swisslos das Glücksspiel betreiben. Im Gegenzug fliesst der Gewinn der Lotteriegesellschaft nach Abzug aller Kosten gemeinnützigen Projekten zu. Rund 430 Millionen Franken waren es im vergangenen Jahr.

Ein Teil davon geht über Sport Toto direkt an Spitzen- und Nachwuchssportlerinnen und -sportler. Der Rest geht an die Kantone, die Fördertöpfe für Kultur, Umwelt, Soziales und Sport haben. Beim Sport unterstützen sie hauptsächlich den Breitensport, wie Swisslos auf der Webseite angibt.

Doch die Kantone fördern nicht nur den lokalen Fussball- oder Turnverein, sondern auch noble Golf- und Yachtklubs, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» schreibt. Die Teilnahme in den exquisiten Vereinen bleibt meist Besserverdienenden vorbehalten. Denn die Eintrittsgebühr kostet schnell mehrere Tausend Franken, dazu kommen nochmals Tausende Franken Jahresgebühr.

100’000 Franken für den Golfclub Ennetsee

Gehören solche Edelclubs tatsächlich zum Breitensport? Swisslos verweist auf Anfrage an die Kantone. Diese entscheiden über den Einsatz der Fondsgelder. So flossen etwa im Kanton Zug im letzten Jahr 100’000 Franken an den Golfclub Ennetsee für die Durchführung der Swiss Ladies Open 2021.