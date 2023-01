2022 gab es 39 neue Lottomillionäre in der Schweiz

Grosses Los : Swisslos meldet Rekord – so viele neue Lotto-Millionäre hat die Schweiz

2022 war reich an Emotionen für Lotto-Liebhaber. Swisslos und die Loterie Ro­mande haben 39 Spielerinnen und Spieler in der Schweiz zu Lotto-Millionären gemacht, 14 davon bei Euromillions.

Bei «Extra Millions» winkt erneut das grosse Geld

Allgemein setzte das Vorjahr bei Euromillions neue Massstäbe: Nie zuvor machte diese europä­ische Lotterie so viele Millionäre auf Schweizer Boden wie in diesem Jahr. 14 Personen in der Schweiz konnten sich dank Euromillions und deren Promotion «Extra Millions» Anfang 2022 eine oder mehrere Millionen Franken auf ihrem Konto gutschreiben lassen. Der höchste dieser Gewinne in der Schweiz belief sich dabei auf 40,5 Millionen Franken und wurde im Juli 2022 erzielt.