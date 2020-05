Malariamedikament

Swissmedic beschlagnahmt Trumps Wundermittel

Laut dem US-Präsidenten hilft Hydroxychloroquin gegen Covid-19, die WHO hingegen warnt ausdrücklich davor. Dennoch läuft der Handel mit dem Medikament im Internet.

Das Malariamedikament Hydroxychloroquin soll laut US-Präsident Donald Trump gegen Covid-19 helfen. Inzwischen warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO ausdrücklich vor dessen Einnahme. Trotzdem läuft der Handel mit dem Medikament im Internet – auch in der Schweiz wurden Sendungen abgefangen, wie Lukas Jaggi von Swissmedic gegenüber der « SonntagsZeitung » sagt: «Etwa ein Dutzend Importe mit dem Malariamittel Hydroxychloroquin oder auch antiviralen Arzneimitteln wurden vom Zoll abgefangen und an Swissmedic weitergeleitet», sagt Jaggi.