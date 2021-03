Gemäss Informationen des BAG wurden bis einschliesslich 21. März etwa 1.25 Millionen Impfdosen in der Schweiz verabreicht und etwa 466’000 Personen vollständig geimpft.

Swissmedic hat bis zum 23. März in Zusammenarbeit mit den regionalen Pharmacovigilance-Zentren 862 Meldungen über vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkungen durch Covid-19-Impfungen in der Schweiz ausgewertet. Die Meldungen bestätigen das aus den Zulassungsstudien bekannte Nebenwirkungsprofil. Die erkannten Nebenwirkungen geben bisher keine Hinweise auf neue Sicherheitsprobleme und ändern das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis der eingesetzten Impfstoffe nicht.

460 Meldungen bezogen sich auf Comirnaty von Pfizer/Biontech und 393 auf den Covid-19-Impfstoff von Moderna. In 9 Fällen wurde der Impfstoff nicht spezifiziert. In einem kleineren Teil der Meldungen werden explizit Reaktionen nach der zweiten Impfdosis beschrieben. Die Mehrzahl der Meldungen erfolgte durch medizinische Fachpersonen, 57 Meldungen (6,6 Prozent) kamen direkt von Betroffenen beziehungsweise von Patientinnen oder Patienten.

Frauen sind stärker betroffen

Gemäss Informationen des BAG wurden bis einschliesslich 21. März etwa 1.25 Millionen Impfdosen in der Schweiz verabreicht und etwa 466’000 Personen vollständig geimpft. Da Meldungen zu unerwünschten Wirkungen oft erst mit Verzögerung bei Swissmedic eingereicht werden und die Auswertung der Meldungen Zeit braucht, ist es nicht möglich, die hier dargestellten Meldungen direkt mit den verabreichten Impfungen zu vergleichen. Retrospektiv zeigt sich jedoch eine ungefähre Melderate von einer Meldung pro 1000 verimpften Dosen. Der grössere Teil der Meldungen bezog sich auf Frauen, in 28,2 Prozent der Fälle waren Männer betroffen und in einigen Meldungen (3,9 Prozent) wurde das Geschlecht nicht angegeben.