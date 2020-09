«Problematisch»Swissmedic erhält Millionen von Bill Gates

Die Zulassungsbehörde entscheidet, welche Impfstoffe, Arzneimittel und Medikamente in der Schweiz zugelassen werden.

Welcher Impfstoff und welche Medizinprodukte in der Schweiz zum Einsatz kommen, entscheidet die Zulassungsbehörde Swissmedic. Das Institut, das zum Departement des Innern gehört, finanziert sich aber nicht nur mit Steuergeldern und Gebühren für Zulassungsverfahren: Seit 2016 erhielt Swissmedic rund 2 Millionen Franken von Microsoft-Gründer Bill Gates, wie das Konsumentenmagazin «Saldo» schreibt.

Die Nichtregierungsorganisation Public Eye kritisiert Swissmedic dafür: «Es ist problematisch, wenn ein staatliches Gesundheitsinstitut private Gelder annimmt», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. Denn die Unabhängigkeit sei für solche Institutionen zentral. Durch private Zuschüsse könnten Projekte an Glaubwürdigkeit verlieren.

Bill Gates in der Kritik

Dass die Gelder von der Gates-Stiftung stammen, sei in Zeiten von Corona besonders pikant – auch wenn das Projekt bereits 2015 lanciert wurde. So kursieren im Internet zurzeit allerlei Verschwörungstheorien um Bill Gates und seine Rolle in der Pandemie.