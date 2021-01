Swissmedic hat am Dienstag nach sorgfältiger Prüfung aller eingereichten Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität den Impfstoff von Moderna in der Schweiz befristet zugelassen. In einer Mitteilung schreibt Swissmedic: «Damit erfüllt ein zweiter Covid-19 Impfstoff die hohen Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität und kann ab sofort in der Schweiz eingesetzt werden.»