Das pharmazeutische Unternehmen Janssen-Cilag des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson hat bei Swissmedic letzte Woche für ihren Impfstoffkandidaten ein Zulassungsgesuch eingereicht. Janssen hat den Antrag für den Vektor-basierten Impfstoff fast zeitgleich auch in Europa und Kanada gestellt. Vektorviren lösen in menschlichen Immunzellen die Produktion von Antikörpern gegen das neuartige Coronavirus aus, heisst es in einer Mitteilung von Swissmedic.