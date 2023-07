Diabetesmedikament: Swissmedic warnt vor gefälschten Ozempic-Pens

«Die betroffenen Personen wurden mit akuter Unterzuckerung (Hypoglykämie) eingeliefert», so Swissmedic. In einem Fall sei in der Folge ein Insulin-Pen anstelle des Ozempic-Pens in der Packung identifiziert worden. Eine durch zu viel Insulin ausgelöste Unterzuckerung ist akut lebensbedrohlich.