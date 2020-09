270 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Das berichtet der «Blick». Das Swissôtel in Zürich Oerlikon ist das höchste Vierstern-Hotel in der Stadt Zürich. Nun macht es wegen Corona per Ende November dicht. Der Hochbau beherbegt 347 Zimmer und Suiten und punktete vor allem mit seiner Nähe sowohl zum Flughafen als auch zum Stadtzentrum. Beides ist nur fünf Kilometer entfernt.