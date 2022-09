Lieferprobleme: Swisspass wochenlang verspätet – «Chip-Krise ist noch lange nicht vorbei»

Grund für die Verspätung sei ein Lieferengpass von Elektrochips. Mit diesen kann der Kondukteur oder die Kondukteurin die Abos auf dem Swisspass kontrollieren. Die Abos der Leserin und des Lesers bleiben gültig, er müsse sich nun aber am Schalter einen Übergangs-Swisspass aus Papier besorgen. Dieser ist neu 60 statt 14 Tage gültig.

50’000 Personen betroffen

Die SBB verweist auf Anfrage an die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass. Laut deren Mediensprecher Thomas Ammann sind nur die Kundinnen und Kunden betroffen, die zum ersten Mal ein ÖV-Abo auf dem Swisspass bestellen – rund 50'000 Personen oder weniger als ein Prozent aller Kartenbesitzenden.

Das Lieferproblem bestehe seit Ende August. Die Lieferverzögerung der Chips habe sich aber schon im Frühling abgezeichnet, als die Produktion in Asien nicht gut lief. Ammann rechnet damit, dass die Probleme spätestens 2023 behoben sind.

Allerdings hat China erst am Donnerstag, wie schon ein paarmal zuvor wegen seiner Null-Covid-Politik in zahlreichen Städten Lockdowns verhängt (siehe Box). Das führte bereits in den letzten Jahren zu massiven Lieferproblemen, etwa bei der Playstation 5 und anderen Geräten.