Flughafen Zürich: Die Kofferberge sind zurück

Swissport teilt mit, man habe nur begrenzten Einfluss auf die meisten Ursachen – die Auswirkungen dieser Probleme seien jedoch am letzten Punkt des Prozesses am deutlichsten spürbar.

Bilder von liegengebliebenem Gepäck an europäischen Flughäfen machten vergangenes Jahr die Runde. Auch am Flughafen Zürich stachen den Reisenden die sogenannten Kofferberge ins Auge. Dieses Jahr hat sich die Situation zwischenzeitlich entschärft, nun tauchen die Kofferberge in Zürich jedoch wieder auf, wie der «Aerotelegraph» berichtet.



So seien Hunderte Gepäckstücke zwischenzeitlich im Ankunftsbereich und in den Gängen herumgestanden. Eine Sprecherin von Swissport teilt gegenüber dem Aviatik-Magazin mit: «Die Anzahl der nachgesendeten Gepäckstücke aus dem Ausland nach Zürich variiert von Tag zu Tag.» Die Berge seien mittlerweile zwar etwas kleiner geworden, es komme allerdings wieder neues Gepäck aus dem Ausland hinzu. Das sei der Grund, weshalb zurzeit noch ein paar Wagen in der Ankunftshalle stehen, die man verarbeiten müsse.