Fehlerhafte Ladeliste – Swissport wurde Opfer eines weltweiten Hacker-Angriffs

Der Flug LX1325 startete mit Verspätung in Richtung Moskau. Grund war der Hackerangriff auf Swissport.

Betroffen war auch ein Flug der Swiss von Zürich nach Moskau. Das Flugzeug musste mit Verspätung abheben. Mittlerweile ist es aber in der Luft.

Swissport wurde Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. «Gestern Donnerstag gegen sechs Uhr MEZ, wurde ein begrenzter Teil der weltweiten IT-Infrastruktur von Swissport von einem Ransomware-Angriff betroffen. Das Problem wurde von unseren IT-Sicherheitsteams sofort erkannt und die Auswirkungen wurden weitgehend eingedämmt. Allerdings waren mehrere Server betroffen, was dazu führte, dass einige Systeme vorübergehend nicht mehr verfügbar waren», so ein Swissport-Sprecherin.