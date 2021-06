Nach Corona-Pause - «Switzerland’s Next Topmodel» geht mit neuer Jury in die dritte Staffel

Nebst Modelmama Manuela Frey (24), die «Switzerlands Next Topmodel» seit Beginn moderiert, ist neu in Staffel drei auch die Österreicherin Larissa Marolt (28) dabei, die schon als Kandidatin in der österreichischen und deutschen Ausgabe des Topmodel-Formats zu sehen war. Ausserdem kehrt mit Papis Loveday (44) ein bekanntes Jury-Gesicht aus Staffel eins zurück.

Während in der vergangenen Staffel nebst wechselnden prominenten Gästen nur die Schweizer Influencerin Zoë Pastelle (22) an Manuelas Seite stand, gibt es in der kommenden Staffel eine fixe dreiköpfige Jury.

Reality-Star Larissa Marolt als Jurorin

Ausserdem kehrt mit Papis Loveday (44) ein vertrautes Gesicht zurück. Das Model, das seit Jahren mit Jury-Kollegin Larissa befreundet ist, sass bereits in der ersten Staffel in der SNTM-Jury. Der Senegalese und die Österreicherin werden jeweils Kandidatinnen und Kandidaten in ihr Team holen und diese in Battles gegeneinander antreten lassen.