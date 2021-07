Australien : Sydney will im Kampf gegen Corona-Skeptiker das Militär einsetzen

Mit 239 Corona-Ansteckungen hat Sydney einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Jetzt sollen 300 Soldaten bei der Überwachung der Lockdown-Massnahmen mithelfen.

Die Polizei in Sydney hat angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen die Unterstützung des Militärs angefordert. 300 Soldatinnen und Soldaten sollen bei der Überwachung des Lockdowns in der australischen Millionenmetropole helfen, wie der Polizeichef des Bundesstaats New South Wales, Mick Fuller, am Donnerstag mitteilte. Der Lockdown gilt seit fünf Wochen.