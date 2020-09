Am Samstag hat TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) den Künstler Niclas Castello (42) geheiratet. In einem Kleid von Galia Lahav wurde sie von ihrem Bruder und Trauzeugen Daniel (rechts) und dessen Eheman ein Stück weit begleitet.

Fast acht Jahre nach ihrer Trennung von Fussballer Rafael van der Vaart (27) schreitet Sylvie Meis (42) erneut vor den Altar. Sie und der deutsche Künstler Niclas Castello (42) gaben sich am Samstag vor einer Märchen-Kulisse in der Villa Cora in Florenz das Ja-Wort.