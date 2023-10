Sylvie Meis postet erstes Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund

Moderatorin Sylvie Meis (45) scheint frisch verliebt zu sein. Auf Instagram postete die Niederländerin am Montag ein gemeinsames Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund. Dazu schreibt sie als Kommentar auf Niederländisch: «Mijn liefde» (meine Liebe) in Kombination mit einem roten Herz-Emoji. Verlinkt ist zudem das Instagram-Profil des neuen Mannes an ihrer Seite – Wim Beelen.