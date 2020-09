Insel Capri Sylvie Meis verbringt verschmuste Flitterwochen in Italien

… oder mit einem Champagner-Glas in der Hand.

Und auch am Pool …

TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) und Künstler Niclas Castello (42) können während ihrer Flitterwochen auf der italienischen Insel Capri kaum die Finger voneinander lassen. Sie knutschen verliebt am Meer.

Umgeben von einer märchenhaften Kulisse in der Villa Cora in Florenz, haben sich Sylvie Meis (42) und Niclas Castello (42) vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Auch ihre Flitterwochen verbringen die TV-Moderatorin und der Künstler nun in Italien. Paparazzi-Bilder zeigen die zwei turtelnd auf der italienischen Insel Capri. Die Frischvermählten können im malerischen Ort kaum die Finger voneinander lassen.