SVP-Bundesrat Albert Rösti gedenkt Opfern des Hamas-Terrors

«Barbarischer Terrorakt»: Albert Rösti verurteilte an einer Gedenkveranstaltung den Terror der Hamas in Israel.

In der Synagoge Bern hat eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terrorangriffe der Hamas in Israel stattgefunden.

Am Montagabend fand in der Synagoge Bern eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Terrors in Israel statt. In einer Ansprache drückte SVP-Bundesrat Albert Rösti seine Solidarität aus: «Über Israel ist an einem einzigen Tag unvorstellbares Leid gekommen. Vielen Familien mussten Hiobsbotschaften überbracht werden.»