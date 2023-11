Syrerin geht in Sachsen wandern und wird von Polizei kontrolliert

1 / 6 Riham Alkousaa ging am 9. November 2023 mit einer Gruppe aus Syrien in die waldreiche Bergregion der Sächsischen Schweiz wandern. X/Riham Alkousaa Als die Gruppe am Abend ins Hotel zurückkehrte, wartete die Polizei auf sie. X/Riham Alkousaa Riham Alkousaa arbeitet als Journalistin für den Medienkonzern Thomson Reuters. Facebook/Riham Alkousaa

Darum gehts Die Syrerin Riham Alkousaa ist Mitglied eines in Deutschland registrierten Wandervereins.

Am Donnerstag wurde die Gruppe in Sachsen von der Polizei kontrolliert.

Dort schneidet die rechtsextreme Partei AfD bei Wahlen besonders gut ab.

Als die Journalistin Riham Alkousaa und ihre Gruppe vom Wandern durch die waldreiche Bergregion der Sächsischen Schweiz im ostdeutschen Bundesland Sachsen in ihr Hotel zurückkamen, wartete die Polizei auf sie. Die Ausweise der Wanderer – mehrheitlich Syrer aus ganz Deutschland – wurden kontrolliert. Alkousaa fragte, was das Problem sei. Da erklärten die Beamten, dass eine Person zuvor die Polizei alarmiert habe, weil sie eine Gruppe Ausländer gesehen und diese als illegale Flüchtlinge gemeldet hatte.

Die Syrer und Syrerinnen sind Mitglieder eines in Deutschland registrierten Wandervereins, der an dem Tag die Wälder im tschechischen Grenzgebiet ausgesucht hatte, um eine Wanderung zu machen. Alle Teilnehmer der Gruppe befinden sich entweder mit einem Arbeits- oder einem Studentenvisum legal in Deutschland.

AfD ist stärkste Partei im Bundesland Sachsen

Riham Alkousaa schilderte ihr Erlebnis auf X (ehemals Twitter). In den Kommentaren erhielt die Journalistin, die für den Medienkonzern Thomson Reuters arbeitet, viel Zuspruch: Einige User entschuldigen sich für das Vorgehen der Polizei und das des Anrufers. Es gibt aber auch zahlreiche diskriminierende Anmerkungen zu lesen.

Im Bundesland Sachsen schneidet die rechtsextreme Partei AfD bei Wahlen besonders gut ab. Wie die «Taz» berichtet, ist die AfD derzeit in den Umfragen die stärkste Kraft. So würden über 35 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen bei der nächsten Landtagswahl am 1. September 2024 die Rechtsextremen wählen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die AfD an die Macht kommt, da keine andere Partei mit ihr eine Koalition eingehen will.

Die Syrerin Riham Alkousaa liess sich trotz der unangenehmen Erfahrung nicht kleinkriegen. Am Freitag postete sie erneut ein Bild von sich in den Wäldern der Sächsischen Schweiz: «Immer noch am Wandern, wir machen weiter», schrieb sie dazu.