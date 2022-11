Syrerin bekommt 12'000 Franken Genugtuung

Weil sie keine Visa hatten, wurden sie an der Grenze zu Frankreich in Vallorbe VD aus dem Zug geholt.

Suha Alhussein Jneid ist 22 Jahre alt und hochschwanger, als sie mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und 21 weiteren Familienmitgliedern nach Frankreich flüchten will. Die Familie aus Syrien nimmt dazu den Zug von Mailand nach Paris und passiert auch die Schweiz. In Vallorbe VD wurde die Gruppe gestoppt. Die Gemeinde liegt direkt an der Grenze zu Frankreich. Die Flüchtenden wurden mit Bussen nach Brig VS gebracht und mussten dort auf den Zug warten, der sie nach Italien rückführen würde.