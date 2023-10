Syrien: Türkei und USA wollen enger zusammenarbeiten

Die Türkei hat am Donnerstag Stellungen der als Terror-Organisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Syrien attackiert.

Am Donnerstag haben die USA eine türkische Drohne in Syrien abgeschossen. Die Türkei hat das Missverständnis auf widersprüchliche Lagebeurteilungen zurückgeführt . Militärs beider Seiten hätten die Situation im Rahmen eines vereinbarten «Konfliktvermeidungsmechanismus» unterschiedlich eingeschätzt, teilte das Aussenministerium in Ankara am Freitag mit. Man unternehme die nötigen Schritte, um den Mechanismus künftig effektiver zu handhaben. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht.

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Donnerstag erklärt, die türkische Drohne habe sich US-Soldaten in Syrien auf bis zu 500 Meter genähert. Diese seien gezwungen gewesen, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen, als die Türkei Ziele in der Nähe bombardiert habe. Kommandeure hätten die Drohne als Bedrohung eingestuft und durch ein Kampfflugzeug abschiessen lassen.