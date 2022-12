Schweizer WM-Out: Nati-Trainer Yakin erklärt Portugal-Pleite

Mit diesem schönen Schlenzer erhöhen die Portugiesen in der Nachspielzeit auf 6:1

Dabei spielte die Schweiz erstmals in einem Pflichtspiel unter Murat Yakin mit einer Dreierkette.

Eine Frage drängt sich nach der bitteren 1:6-Klatsche gegen Portugal auf: War es am Ende gar nicht der 7. Dezember, an dem die Schweiz den WM-Achtelfinal verlor – sondern schon einen Monat zuvor? Es wirkt, als hätte sich Murat Yakin mit seiner Hochrisiko-Kadernomination komplett verpokert.

Widmer-Ersatz Fernandes überfordert

Aber genau das traf am Dienstagabend gegen Portugal ein. Silvan Widmer fehlte hinten rechts mit einer Erkältung und Yakin stellte kurzerhand sein System komplett um – nachdem die Nati mit seinem favorisierten 4-5-1 eine starke WM-Qualifikation und -Gruppenphase bestritten hatte. Zum ersten Mal überhaupt setzte der Nati-Coach in einem Pflichtspiel auf eine Dreierkette. Doch Aushilfs-Verteidiger Edimilson Fernandes wirkte auf der rechten Aussenbahn teilweise komplett überfordert und auch seine Mitspieler fanden sich im neuen System nie wirklich zurecht. Die Folge: Eine klare 1:6-Klatsche und das Aus im WM-Achtelfinal.

Nach der Partie wollte Murat Yakin aber weder seine Kader-Nomination noch den Systemwechsel als Ursache für den desaströsen Auftritt geltend machen. «Es lag heute nicht am System», sagte der Nati-Trainer. Seine Mannschaft würde dieses aus Freundschaftsspielen kennen. «Wir wollten mit diesem System die Räume im Zentrum dichtmachen und so den schnellen portugiesischen Gegenstössen entgegenwirken», erklärte Yakin seinen Matchplan. Auch für die Kritik an seiner Kader-Nomination fand er wenig Gehör. «Ich glaube nicht, dass es heute daran lag», wiederholte der 48-Jährige.