«Zu dein einzelnen Punkten will ich mich heute nicht äussern. Ich will mich in einem grösseren Rahmen zu der Thematik äussern. Die gesamten Ergebnisse werden ab 01.02 veröffentlicht. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden sie aber geschwärzte Passagen erhalten. Da sind wir offen und das ist uns auch ganz wichtig.»