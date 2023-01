USA: Systemfehler legt gesamten Flugverkehr lahm

USA : Schwere Computerpanne – alle US-Inlandsflüge müssen am Boden bleiben

In den USA steht der Flugverkehr derzeit still.

Wegen einer schweren Computerpanne hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA die Airlines angewiesen, dass alle Inlandsflüge bis 9.00 Uhr Ortszeit in Washington (15.00 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssen. Das teilte die FAA am Mittwoch via Twitter mit.