In der Schweiz besassen Ende 2020 insgesamt 4’204’665 Menschen einen Motorradführerausweis. Stark angestiegen ist die Zahl der Neulenkenden auf Motorrädern, und zwar auf 30’472. Das ist ein Plus von 27 Prozent. Es dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Direkteinstieg in die höchste Motorradkategorie A 2021 nicht mehr möglich ist. Einen Führerausweis für Personenwagen besassen Ende 2020 insgesamt 6’055’570 Menschen. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit plus 1 Prozent kaum verändert.