Winterthur: Staatsanwaltschaft fordert für «Szeneishwinti»-Blogger Freiheitsstrafe

Wie er in einem Post erklärt, habe er aber mit der Verbreitung von Gewaltdarstellungen die Leute warnen und nicht die Gewalt verherrlichen wollen.

Der Szeneishwinti-Betreiber wurde per Strafbefehl wegen Besitzes und der Verbreitung von Gewaltdarstellungen verurteilt.

Es sind grässliche Darstellungen, welche der Szeneishwinti-Betreiber Adrian W. auf seinen Social-Media-Profilen postete: Zwei Bilder zeigen menschliche Leichen mit stark blutenden abgetrennten Körperteilen. Zwei Videos geben eine Gewaltdarstellung wieder: Zu sehen sind mehrere Personen, welche auf ein am Boden liegendes Opfer eintreten. Der Blogger musste Mitte Januar zur polizeilichen Einvernahme antreten.

Wie der Winterthurer über seinen eigenen Instagram-Kanal bekannt gab, wurde er dafür nun per Strafbefehl verurteilt. Laut dem «Landboten» lautet die Strafe: 90 Tage bedingte Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von vier Jahren. Der Winterthurer muss also nicht ins Gefängnis – es sei denn, er lässt sich etwas Weiteres zuschulden kommen. Eine Busse in Höhe von 1000 Franken muss der Blogger trotzdem bezahlen, hinzu kommen 800 Franken Verfahrenskosten. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.