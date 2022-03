Trotz 0:0 gegen Orlando : Szenenapplaus für Xherdan Shaqiri bei Heim-Premiere mit Chicago

Auch das zweite Spiel der neuen MLS-Saison endet für Chicago Fire mit 0:0. Bei seiner Heim-Premiere gegen Orlando City zeigt Nati-Star Xherdan Shaqiri aber erneut einen guten Auftritt.

Der Schweizer bekommt bei seiner Heim-Premiere in Chicago immer wieder Szenenapplaus.

Xherdan Shaqiri überzeugt auch in seinem zweiten MLS-Spiel.

In der Nachspielzeit wird der Nati-Star beinahe zum Matchwinner.

Von Beginn an war der 30-Jährige Dreh- und Angelpunkt seines Team. Nach zehn Minuten hatte Chicago Pech, als es nach einem klaren Foulspiel von Orlando-Verteidiger Schlegel im Strafraum eigentlich einen Penalty hätte zugesprochen bekommen müssen.

Immer wieder setzte Shaqiri seine Mitspieler mit schönen Pässen in Szene und erhielt von den rund 20’000 Zuschauern im Soldier Field, dem Stadion des NFL-Teams der Chicago Bears, mehrfach Szenenapplaus. Die beste Möglichkeit für sein erstes Tor im Fire-Trikot hatte der Schweizer in der 52. Minute. Sein Freistoss blieb aber in der Mauer hängen.