London – T-Rex bekommt auf Weihnachten einen Winterpulli

Das Naturgeschichtemuseum in London will mit Kreativität wieder mehr Gäste locken.

Im Londoner Naturgeschichtemuseum gibt es zurzeit das weltweit einzige Dinosauriermodell mit saisonal passendem Outfit zu bestaunen. Für den Tyrannosaurus Rex , der dank diverser Technik im Inneren sogar einzelne Teile seines Körpers bewegen kann, nähte ein Familienunternehmen in Leicester stundenlang am übergrossen Weihnachtspullover.

100 Stunden für einen Pulli

«British Christmas Jumpers» hat in der Vergangenheit bereits Weihnachtspullover für Popstar Ed Sheeran und das britische Parlament gefertigt. Das Kleidungsstück für den ausgestorbenen Spitzenprädator sei aber mit Abstand der grösste Auftrag gewesen, über 100 Arbeitsstunden seien in den Pullover geflossen. «So etwas haben wir noch nie gemacht. Nicht mal mein Vater hat so etwas erlebt, und er ist seit 40 Jahren im Geschäft», sagt Snahal Patel, der Direktor der Firma, zu «BBC».