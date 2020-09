«Systemrelevant»Tabakproduzent wirbt mit Schweizer Armee für Snus-Produkte

«BAT Schweiz wurde in der aktuellen Krise von offizieller Seite als systemrelevantes Unternehmen eingestuft», heisst es in der Mitteilung. BAT fühle sich «geehrt und erleichtert», dass man eine solche Einstufung erhalten habe.

Der Tabakproduzent British American Tabacco (BAT) Schweiz warb in einer mittlerweile gelöschten Medienmitteilung mit der Schweizer Armee für Snus-Produkte.

In einer mittlerweile gelöschten Medienmitteilung mit dem Titel «Soldaten im Sondereinsatz bestellen massenhaft Snus» behauptet der Tabak-Riese British American Tabacco (BAT) Schweiz, dass er mit seiner Produktion von Tabakprodukten «eine systemrelevante Aufgabe bei der Landesversorgung» wahrgenommen habe, indem es zahlreiche Anfragen nach Tabakprodukten von Soldaten im Corona-Einsatz beantwortete. «BAT Schweiz wurde in der aktuellen Krise von offizieller Seite als systemrelevantes Unternehmen eingestuft», heisst es in der Mitteilung. BAT fühle sich «geehrt und erleichtert», dass man eine solche Einstufung erhalten habe.