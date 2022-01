Abstimmung 13. Februar – «Tabakwerbung verbieten – und als nächstes kommt der Zucker dran!?»

Initiative und Gegenvorschlag

Tabakwerbeverbot

Die Initiative will Tabakwerbung überall dort verbieten, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Also beispielsweise im Kino, in und an öffentlichen Verkehrsmitteln, in und an öffentlichen Gebäuden, auf Sportplätzen sowie auf Sportveranstaltungen. Weiterhin untersagt wäre Werbung bei Sponsoringevents, in Inseraten in der Presse, im Internet sowie am Kiosk. Erlaubt wären hingegen Mailings und die Abgabe von Flyern an Erwachsene.