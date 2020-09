Tablet im Auto – so gefährlich wie das Handy?

Frage von Peter ans AGVS-Expertenteam:

Während der Fahrt ist es verboten, ein Handy oder ein Tablet zu bedienen. In meinem neuen Auto habe ich kaum noch Knöpfe, sondern muss alles im Menü suchen. Um dies zu machen und mich durchs Menu zu «drücken», muss ich mich zwangsläufig vom Verkehr abwenden und auf das Navi konzentrieren. Wenn ich auf dem Handy im Auto ein anderes Musikstück wähle, werde ich gebüsst. Was geschieht, wenn ich auf dem Tablet des Autos genau dasselbe mache?

Antwort des AGVS:

Lieber Peter Besonders in neuen Fahrzeugen finden sich nur noch wenige schnell bedienbare Knöpfe, immer mehr Funktionen werden in das sogenannte Infotainmentsystem eingebunden. Wie du richtig feststellst, erfordert dessen Bedienung immer mehr Aufmerksamkeit: Statt einen Knopf zu drücken, muss nun oft durch mehrere Menüs navigiert werden.

Die Bedienung von technischen Geräten im Fahrzeug, wie Infotainmentsystem und Klimaanlage, gehört zu den Hauptverursachern von Verkehrsunglücken mit Schwerverletzten, die sich aufgrund von Ablenkung bzw. Unaufmerksamkeit ereignen. Die Gefährlichkeit von solchen Tätigkeiten während der Fahrt liegt also auf der Hand. Dieser Umstand ist dem Gesetzgeber sehr wohl bekannt. Art. 31 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes hält fest: «Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann.». Was genau darunter zu verstehen ist, wird in Art. 3 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) näher konkretisiert: Der Fahrzeuglenker hat dafür zu sorgen, «dass seine Aufmerksamkeit (…) durch Kommunikations- und Informationssysteme nicht beeinträchtigt wird». Während der Fahrt auf dem Bildschirm herumzudrücken, ist rechtlich also durchaus problematisch, unabhängig davon, ob dies in Form eines Smartphones oder Navigationssystems geschieht.