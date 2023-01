Löhne: Sollte man sie offenlegen? Was sind deine Fragen?

Er ist Chef von Negishi, Nooch, Miss Miu und The Butcher. In den Restaurants sind die Löhne offengelegt.

Sollten Löhne in der Schweiz offengelegt sein? 20 Minuten veranstaltet am Donnerstag einen Talk zum Thema.

Warum? CEO Manuel Wiesner nimmt am 26. Januar dazu Stellung im Livetalk bei 20 Minuten.

In den Restaurants Negishi, Nooch, Miss Miu und The Butcher herrscht Lohntransparenz.

Sollen Schweizer Firmen alle Löhne offenlegen? Ist Lohntransparenz wirklich sinnvoll? Oder führt sie nur zu Problemen? Um diese Fragen dreht sich ein Livetalk, der am morgigen 26. Januar bei 20 Minuten stattfindet. Im Studio sein werden der Gastro-CEO Manuel Wiesner und der Personalexperte Matthias Mölleney.

Der 36-jährige Manuel Wiesner ist Co-Leiter der Restaurants Negishi, Nooch, Miss Miu und The Butcher, wie auch von Nooch Asian Kitchen und der Outback Lodge. In seinen Betrieben herrscht Lohntransparenz: Der tiefste Lohn liegt bei rund 3600 Franken pro Monat, der vom Chef bei etwas über 20’000 Franken.

Auch der Personalexperte Matthias Mölleney macht beim Livetalk mit. Mölleney ist Leiter des «Center for Human Resources Management und Leadership» an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er hat die Unternehmen in der Schweiz schon mehrmals dazu aufgefordert, ihre Löhne transparenter zu gestalten.