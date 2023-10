Tägerwilen: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Selbstunfall

Die Deutsche geriet in die Fahrbahnmitte und prallte in eine Verkehrsinsel.

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor Mitternacht, war eine 40-jährige Autofahrerin auf der Hauptstrasse von Kreuzlingen herkommend in Richtung Zentrum unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet sie kurz vor der ARA-Strasse in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit der Verkehrsinsel und dem schwarz-gelb gestreiften Verkehrsteiler, der sogenannten «Biene Maja».