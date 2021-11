Tierheime überlastet – Täglicher Kampf ums Überleben – Streunende Katzen brauchen Hilfe

Rund einen Monat später entdeckte jemand der Tierhilfe dieselbe Katzenmutter erneut mit circa fünfwöchigen Katzenbabys. Alle Tiere waren scheu und schwierig einzufangen. Insgesamt haben die Helfer nebst der Mutter nochmals sieben Katzenkinder einfangen können. Diese Katzenmami hat in einem Jahr elf Babys auf die Welt gebracht, die sie wahrscheinlich nicht alle durch den Winter gebracht hätte.

Problem Überpopulation

Dieses Problem ist bekannt. Die Tierschutzvereine kämpfen seit Jahren gegen die Überpopulation der Katzen. «Ein Problem ist, dass Freigänger-Katzen nicht kastriert werden müssen und sich so an manchen Hot-Spots unkontrolliert fortpflanzen. Katzen sind sehr fortpflanzungsfreudig», sagt Julika Fitzi, Präsidentin des Tierschutzvereins St. Gallen und Umgebung. Lösungsansätze dagegen, wie das Einfangen und Kastrieren, werden nicht konsequent umgesetzt, weshalb Tierheime und Tierschutzvereine teilweise völlig überlastet sind.

«Tropfen auf den heissen Stein»

«Es werden von Jahr zu Jahr mehr Katzen. Jeder will Katzen halten aber dann keine Verantwortung übernehmen», sagt Esther Geisser, Präsidentin und Gründerin von Network for Animal Protection (Net-AP).

Der Tierschutzverein St. Gallen und Umgebung verteilt deshalb seit vielen Jahren Gutscheine für günstige Kastrationen beim Tierarzt, zum Beispiel an Landwirte, die viele Katzen haben. So muss von den Tierhalter und Tierhalterinnen jeweils nur ein Viertel der Kosten selbst getragen werden. Der eigentliche Aufwand sei die Katzen aufzuspüren und einzufangen, um sie zum Tierarzt zu bringen, erklärt ein Mitglied des Tierschutzverein Linth, «Wir machen was wir können, doch es ist ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt er. Auch Net-AP setzt sich dafür ein: «Wir haben jetzt bis Ende Januar fast jedes Wochenende Kastrationswochenende», sagt Geisser.