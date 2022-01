Studie aus Oregon : Tägliches Kiffen lässt die Hoden schrumpfen

Laut einer US-Studie lässt täglicher Marihuana-Konsum bei Männern die Hoden schrumpfen. Auch andere negative Nebenwirkungen soll das exzessive Kiffen mit sich bringen.

Studie mit Rhesusaffen

Eine Studie an männlichen Rhesusaffen brachte überraschende Erkenntnisse. Die Tiere erhielten einmal täglich essbares THC, das in Marihuana enthalten ist. Während sieben Monaten wurde die Dosis alle 70 Tage gesteigert. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift «Fertility and Sterility» veröffentlicht. Die Affen hatten vor der Studie bereits Nachwuchs gezeugt, galten also als fruchtbar. «Wir haben eine Abnahme der Hodengrösse um mehr als 50 Prozent beobachtet», erklärt Studienleiterin Jamie Lo in einer Universitätsmitteilung.