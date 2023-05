Tötungsdelikt in Boll BE: Täter (37) soll Kellner von hinten in den Kopf geschossen haben 

In Boll wurde Mitte April ein Angestellter eines Restaurants getötet. Laut Informationen eines lokalen News-Portals wurde er mit Schüssen in Schulter, Rücken und Hinterkopf niedergestreckt.

Darum gehts Im Restaurant Rössli in Boll kam es am Abend des 14. April zu mehreren Schussabgaben.

Ein 37-jähriger Türke verlor dabei sein Leben.

Laut «Bern-Ost» schoss der Täter dem Opfer zunächst vor der Beiz in die Schulter, drinnen schliesslich in den Rücken und den Kopf.

Im Restaurant Rössli in Boll BE wurden am späten Abend des 14. April mehrere Schüsse abgegeben. Ein 37-jähriger Türke wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert, wo er tags darauf verstarb. Der mutmassliche Schütze, ebenfalls ein 37-jähriger türkischer Staatsbürger, sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Das Newsportal «Bern-Ost» hat nun den Abend, an dem sich die Tat abspielte, rekonstruiert. Demnach bat der Täter den Wirt bei einer Zigarette vor der Beiz, den Kellner zu ihm nach draussen zu schicken – er habe mit diesem etwas zu besprechen. Der Wirt kam dem Wunsch nach, ohne zu wissen, worum es geht.

Worüber sich Täter und Opfer im Anschluss unterhalten haben, ist nicht bekannt. Laut der Online-Plattform sollen sich der Schütze und die Frau des Kellners, die dieser vor etwa zwölf Jahren in der Türkei geheiratet hatte, damals gekannt haben. Der Kellner ist mit dem Wirt verschwägert und soll sich erst seit etwa neun Monaten in der Schweiz aufgehalten haben.

Fluchtwagen landet im Gehölz

Während der Unterredung vor der Beiz zieht der Täter seine Pistole und schiesst dem Opfer in die Schulter. Der Kellner flüchtet angeschossen ins Innere, wo der Täter ihn mit zwei weiteren Schüssen niederstreckt: Der erste in den Rücken, der zweite in den Hinterkopf. Das Opfer bleibt blutend vor der Bar liegen, wie «Bern-Ost» schreibt.

Der Täter eilt nach den Schüssen auf den Parkplatz, wo ihn bereits zwei Kollegen in einem Auto erwarten. Etwa zur gleichen Zeit, gegen 22.40 Uhr, alarmiert der Wirt die Polizei. Gemeinsam flüchten die drei in Richtung Dentenberg. Im Wald gerät der Wagen in einer scharfen Kurve ins Schleudern und landet in den Bäumen. Die drei Insassen setzen ihre Flucht zu Fuss fort. Der Unfall wird der Kapo kurz vor 23 Uhr gemeldet.

Noch im Verlauf der Nacht können die drei Männer angehalten werden; zwei werden festgenommen, einer später wieder auf freien Fuss gesetzt. Auch die Tatwaffe kann die Polizei am nächsten Tag sicherstellen.

