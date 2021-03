Im November 2020 wurden zwei Jugendliche an einem frühen Samstagabend in Zug überfallen.

Der Überfall ereignete sich am frühen Samstagabend, 21. November 2020, an der Zuger Seepromenade. Zwei damals 15- und 16-jährige Teenager sassen auf einer Sitzbank beim sogenannten «goldenen Kiosk», als sie von einer ihnen unbekannten Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden, teilte die Zuger Polizei mit. In der Folge nahm einer der Jugendlichen dem 16-Jährigen die Airpods weg, ein weiterer stiess ihn mehrmals gegen den Oberkörper und ein dritter trat ihm in die Kniekehle. Zudem rissen sie dem 15-Jährigen eine Lautsprecherbox aus den Händen. Anschliessend ging die Gruppe in unbekannte Richtung davon.