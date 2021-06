Basel - Täter filmen sich bei Attacke auf Novartis-Hauptsitz

Linksextreme besudelten Freitagnacht das Main Gate des Novartis Campus in Basel.

Auf dem Video sieht man mehrere vermummte Gestalten im Schein der Strassenlaternen, die in Richtung Novartis Campus in Basel rennen. Dort angekommen werfen sie Farbbeutel auf das Pförtnergebäude. Nach wenigen Sekunden ist die Aktion vorbei und die Vandalen entschwinden in die Dunkelheit. Das Video der Attacke luden die Täter auf eine bei Linksextremen populäre Plattform.