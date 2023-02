Zürich: «Täter gingen professionell vor» – Uni Zürich von Cyberangriff getroffen

In einem Schreiben bittet die Hochschule Studierende und Mitarbeitende, ihre Apsswörter zu ändern.

Die Universität Zürich ist am Donnerstag von einem Cyberangriff getroffen worden, wie die Hochschule in einem Schreiben an Mitarbeitende und Studentinnen und Studenten mitteilt. Der Angriff sei demnach ernst gewesen. «Die Täter scheinen äusserst professionell vorzugehen», heisst es im Schreiben weiter.