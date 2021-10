Verfahren gegen Psychiatrie in Wil SG – Täter kam wenige Stunden vor Tötungsdelikt aus der Klinik

Am 3. September 2020 wurde L.D. aus der Psychiatrie St. Gallen Nord entlassen. Gleichentags tötete er in St. Gallen eine Nanny. Nun wird ein Verfahren gegen die psychiatrische Klinik eröffnet.

Im September letzten Jahres ereignete sich in St. Gallen an der Speicherstrasse ein brutaler Mord. Der 22-jährige L.D.* drang damals in eine Wohnung ein und erschlug eine 46-jährige Italienerin, die als Nanny arbeitete. Die ausgerückten Polizisten konnten den Täter nur mit Schüssen stoppen. Beide Beamte sind wegen versuchter Tötung sowie mehrfacher schwerer Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft beantragt Freisprüche.

Wie der «Blick» schreibt, wurde der 22-Jährige wenige Stunden vor der Tat aus der Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil SG entlassen. Auch soll er unter Drogen gestanden haben, als er die Frau tötete. Leo-Philippe Menzel, Medienbeauftragter der Staatsanwaltschaft St. Gallen, bestätigt gegenüber dem «Tagblatt», dass nun auch ein Verfahren gegen die Psychiatrie Nord eingeleitet wurde. Diese möchte sich mit Verweis auf die ärztliche Geheimhaltungspflicht nicht zum spezifischen Fall äussern. Doch laut Thomas Maier, Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie der Psychiatrie St. Gallen Nord, gibt es präzise Vorgaben, unter welchen Umständen ein Patient oder eine Patientin gegen seinen Willen in einer Psychiatrie festgehalten werden darf.

Verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten

Für die Festhaltung gibt es zwei verschiedene Massnahmen: die fürsorgerische Unterbringung sowie die vom Chefarzt verordnete Zurückbehaltung. Bei der fürsorgerischen Unterbringung spielt die öffentliche Sicherheit keine Rolle. Mit dieser Massnahme soll sichergestellt werden, dass Patienten und Patientinnen behandelt werden können, wenn sie selbst nicht mehr imstande sind, eine ambulante Therapie aufzusuchen.

Die vom Chefarzt verordnete Zurückbehaltung ist gemäss Zivilgesetzbuch nur zulässig, «wenn sie sich selbst an Leib und Leben gefährdet; oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet.»

Um beurteilen zu können, ob sich die behandelnden Ärzte von L.D. strafbar gemacht haben, müsste unter anderem in Erfahrung gebracht werden, in welcher Form D. in der Klinik untergebracht war. Die Behandlungsnotwendigkeit sei ein entscheidendes Element zur Beurteilung dieses Falls, wie der forensische Psychiater Thomas Knecht auf Anfrage von 20 Minuten sagt.

Eine Klinik ist kein Gefängnis

Einen Menschen einfach in der Klinik gefangen zu halten sei oftmals nicht möglich. «Heute wird die persönliche Freiheit gross geschrieben, wer da einen rechtlichen Verstoss begeht, muss mit scharfen Konsequenzen rechnen», so Knecht. Das Tatverhalten von D. sei zwar markant, doch können auch in extremen Fällen spezifische Warnzeichen fehlen. Gewisse Drogen könnten paranoides Denken auch kurzfristig fördern. «Halluzinogene zum Beispiel können bewirken, dass ein scheinbar normaler, aber anfälliger Mensch rasch völlig ausser Kontrolle geraten kann.»

Auf die Frage, ob D. aus eigenem Willen in der Psychiatrie war, will sich die Staatsanwaltschaft aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht äussern. Zudem wird derzeit gegen keine konkreten Personen ermittelt. «Um gegen konkrete Personen der Psychiatrie Ermittlungen durchzuführen, muss die Staatsanwaltschaft zuerst durch die Anklagekammer dazu ermächtigt werden», schreibt die Staatsanwaltschaft St. Gallen.

*Name der Redaktion bekannt.