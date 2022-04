Solothurner Altstadt : Täter klauen vergoldeten Krummsäbel und vergoldetes Zepter von Brunnen

In der Altstadt Solothurn haben Unbekannte einen Krummsäbel und ein Zepter ab dem Gerechtigkeitsbrunnen in der Hauptgasse gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Solothurner Stadtpolizei wurde am Montag gemeldet, dass eine unbekannte Täterschaft in der Hauptgasse Solothurn ab dem Gerechtigkeitsbrunnen einen vergoldeten Krummsäbel und ein vergoldetes Zepter – beides aus Messing – gestohlen hat. Der Diebstahl muss in der Zeitspanne vom 1. bis 11. April 2022 verübt worden sein, schreibt die Kantonspolizei. Demnach kletterte die Täterschaft auf circa vier Meter Höhe zu den beiden Figuren «Türkischer Sultan» und «Schultheiss» und entfernte sich im Anschluss mit dem Deliktsgut in unbekannte Richtung. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von mehreren Tausend Franken. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.